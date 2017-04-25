Миссия ОБСЕ возобновила патрулирование в ЛНР после подрыва машины с наблюдателями

ЛУГАНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине возобновили работу в провозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), прерванную после подрыва автомобиля с наблюдателями возле села Пришиб. Об этом во вторник сообщил заместитель руководителя команды СММ ОБСЕ в Луганске Далхауг Арне.

"В связи с трагическим происшествием вчера большинство патрулей луганской команды были отменены. Сегодня мы возобновляем патрулирование", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Арне уточнил, что работа патрулей в ЛНР идет с отдельными ограничениями. "Будут ли они постоянными или нет - решение будет принято в результате проведенного внутреннего расследования того, что произошло в воскресенье", - добавил он,

Кроме того, он рассказал, что по факту инцидента идет внутренняя проверка. "У нас есть внутреннее расследование происшествия, и когда эта внутренняя оценка будет завершена, ее результаты будут опубликованы на официальном сайте", - подчеркнул Арне.

Далхауг Арне также сказал, что вооружение работающих в Донбассе сотрудников СММ ОБСЕ, а тем более введение в регион каких-либо других иностранных вооруженных миссий не повысит безопасность наблюдателей.

"На данный момент нет никаких упоминаний о введении вооруженных миссий. Важно понимать, что большее количество наблюдателей или возможность потенциально вооружить наблюдателей не поможет справиться с теми угрозами, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Как, например, с минами, в том числе, с миной, которая взорвалась в воскресенье", - сказал он.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли о необходимости ввода в Донбасс полицейской миссии. Провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) последовательно выступают против таких инициатив.

"Я повторяю: любые изменения в наш (СММ) мандат или введение какой-то другой новой миссии будет решением, принятым постоянным Советом ОБСЕ", - подчеркнул Арне. Кроме того, он добавил, что сотрудники миссии ОБСЕ на Украине имеют собственные подходы к обеспечению безопасности наблюдателей. "Наши маршрутные планы (патрулей ОБСЕ) и маршрут нашего следования - это внутренние документы ОБСЕ. У нас есть свои средства защиты и наши эксперты оценивают наши маршруты следования каждый день", - отметил замруководителя луганской миссии.

По его словам, на встречах Контактной группы в Минске стороны конфликта согласились, что все взрывоопасные предметы и мины в зоне противостояния будут убраны или ограждены для того, чтобы обеспечить неограниченный и безопасный доступ для наблюдателей СММ ОБСЕ.

Возле села Пришиб Славяносербского района ЛНР 23 апреля на противотанковой мине подорвался один из автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ. В результате происшествия один наблюдатель миссии погиб, двое получили ранения. В народной милиции и Министерстве госбезопасности ЛНР заявили, что в районе Пришиба неоднократно фиксировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп. В Генпрокуратуре республики сообщали, что в подрыве автомобиля СММ подозревают военнослужащих 8-го полка спецназа из состава Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.