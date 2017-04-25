Киевский суд продлил арест российскому военнослужащему Одинцову до 23 июня

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Дарницкий районный суд Киева продлил до 23 июня арест российскому военнослужащему Максиму Одинцову, похищенному из Крыма Службой безопасности Украины (СБУ) в ноябре прошлого года. Как передает корр. ТАСС с места события, такое решение приняла коллегия судей.

"Продлить арест обвиняемому Максиму Одинцову до 23 июня 2017 года", - огласил решение судья.

Срок ареста Одинцова истекал 11 мая.

Ранее Одинцову был предоставлен новый адвокат Николай Могуренко из центра по оказанию бесплатной правовой помощи.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова. Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины". Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в госизмене и дезертирстве. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы.