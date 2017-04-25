Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Макрона и его супругу

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ПАРИЖ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo высмеял основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона и его супругу Брижит в новой карикатуре.
Шарж размещен на сайте издания.
В левом углу рисунка размещена надпись: "Макрон - фаворит". На первом плане изображена супруга Макрона, обращающаяся к нему: "Надень свою (ветровку) K-Way, мой котенок". Макрон нарисован позади нее со спрятанной за спиной рукой.
Первый тур выборов нового главы государства прошел во Франции 23 апреля. В нем приняли участие 11 кандидатов. По его итогам, согласно данным МВД страны, основатель движения "На марше" занял первое место, набрав 24,01% голосов. Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен стала второй с результатом в 21,30%.
Решающий тур выборов главы Пятой республики пройдет 7 мая.