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Метро в Киеве может остановиться после проигрыша в суде

Международная панорама
25 апреля, 17:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, апреля. /ТАСС
Предприятие обязано выплатить почти $75 млн компании "Укррослизинг" по договору о поставках вагонов в лизинг
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КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Высший хозяйственный суд Украины отказал Киевскому метрополитену в удовлетворении кассационной жалобы, обязав предприятие выплатить почти 2 млрд гривен ($75 млн) компании "Укррослизинг" по договору о поставках вагонов в лизинг. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

"Высший хозяйственный суд Украины рассмотрел дело по "Укррослизингу", приняв решение не в пользу предприятия", - говорится в сообщении. Суд отказал "Укррослизингу" во взыскании с метрополитена пени в сумме 42 млн гривен ($1,57 млн), но оставил решения судов предыдущих инстанций в силе.

Как отметили в пресс-службе, "складывается угрожающая ситуация с выплатой заработной платы работникам, что может привести к социальной напряженности в коллективе".

Ранее в апреле в столичной подземке заявляли, что компания испытывает острый дефицит финансирования из-за блокирования по решению суда его социального счета, что может привести к остановке подземки уже через месяц. По мнению властей, ситуацию могло бы спасти повышение тарифа на проезд с четырех до шести гривен, однако такая мера пока не рассматривается.

16 марта зарплатные счета подземки были заблокированы по решению Киевского апелляционного хозяйственного суда. Последний обязал метрополитен выплатить почти 2 млрд гривен по договору от 2009 года на поставку ста лизинговых вагонов компании "Укррослизинг". По иску компании суд арестовал эти вагоны. В свою очередь Киевсовет обратился в Верховную раду, правительство и Службу безопасности Украины с целью инициации рассмотрения вопроса долга на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Киевский метрополитен был открыт 6 ноября 1960 года и тогда стал третьим по счету в СССР после московского и ленинградского. Он занимает 24-е место в мире по пассажиропотоку - ежедневно перевозит около 1,5 млн человек, имеет три действующие линии суммарной длиной более 67 км. Станция "Арсенальная" киевского метро является самой глубокой в мире - расположена на глубине 105,5 метров.

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