Сирийские курды призвали международную коалицию остановить авиаудары Турции

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Курдские "Силы народной самообороны" (СНС) призвали международную коалицию во главе с США остановить авиаудары Турции по Сирии, после того как турецкие ВВС нанесли авиаудар на севере Сирии и Ирака. Об этом сообщило Agence France-Presse.

"Немыслимо, что в момент, когда мы боремся на таком важном фронте, как Ракка, с тыла нас атакуют турецкие самолеты, - заявил представитель СНС, - Мы просим коалицию вмешаться, чтобы остановить турецкие нарушения и косвенную поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) этой страной". Он добавил, что у коалиции "должна выполнять свои обязанности по защите этой области, поскольку мы являемся партнерами в борьбе с ИГ".

По данным агентства Reuters, которое ссылается на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", турецкая авиация нанесла авиаудары на северо-востоке Сирии, в результате которых погибли по меньшей мере 18 бойцов СНС. Кроме того, ранее сообщалось, что пять бойцов курдских военизированных формирований "пешмерга" погибли при ударе ВВС Турции по целям запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана" (РПК) неподалеку от горного хребта Синджар, расположенного на северо-западе Ирака и северо- востоке Сирии.

СНС в Анкаре считают ответвлением РПК. Курдские силы самообороны входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которым Вашингтон оказывает содействие в операции против группировки ИГ на севере Сирии.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Этот провинциальный центр, расположенный на реке Евфрат в 160 км от Алеппо, был захвачен бандами ИГ в марте 2013 года и провозглашен их главарем Абу Бакром аль-Багдади летом 2014 года "столицей халифата".