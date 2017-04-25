Генеральный прокурор Венесуэлы сообщила о 26 погибших в ходе массовых акций

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МЕХИКО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Насилие в ходе массовых акций сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро к настоящему времени унесло жизни 26 человек. Об этом сообщила генеральный прокурор Боливарианской Республики Луиса Ортега Диас.
"Я скорблю по 26 погибшим, - сказала Диас. - В расследовании этих смертей предстоит сделать еще многое, мы работаем над тем, чтобы ответственные за случившееся понесли наказание". Генеральный прокурор добавила, что в отношении подозреваемых в причастности к преступлениям выданы 14 ордеров на арест.
Луиса Ортега Диас осудила случившееся и отметила, что насилие не может быть политическим инструментом.
С начала апреля в южноамериканской стране проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля на манифестациях пострадали более 220 человек. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.
С начала месяца, согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", были задержаны почти 1,3 тыс. человек.