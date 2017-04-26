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WSJ: Трамп диктует госсекретарю Тиллерсону более жесткий подход к Ирану

Международная панорама
26 апреля, 0:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По данным источников, на прошлой неделе глава Госдепа фактически по указке президента США сделал заявление, в жестких выражениях обвинив власти Ирана в спонсировании терроризма
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп навязывает госсекретарю Рексу Тиллерсону более жесткий подход в политике по отношению к Ирану и по надзору за исполнением Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание ссылается на источники в администрации главы государства. Согласно их данным, на прошлой неделе Тиллерсон фактически по указке Трампа сделал заявление, в жестких выражениях обвинив власти Ирана в спонсировании терроризма и подвергнув критике соглашение о мирном характере ядерной программы Исламской Республики.

По данным газеты, этому предшествовало послание Госдепартамента Конгрессу, проект которого был также отредактирован лично президентом США. Трамп счел, что первоначальный вариант слишком мягок, так как обходил молчанием подрывную, по мнению Вашингтона, деятельность Тегерана на Ближнем Востоке и поддержку им организаций, причисляемых американской администрацией к категории террористических. В окончательном варианте письма, направленного в Конгресс 18 апреля, делался акцент на угрожающей политике ИРИ и ставилась под вопрос целесообразность соблюдения Соединенными Штатами СВДП.

19 апреля Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Иран в спонсировании терроризма и подверг резкой критике соглашение о мирном характере ядерной программы Ирана. Выступление Тиллерсона не было плановым, внешнеполитическое ведомство объявило о нем менее чем за один час до начала.

"Всеобъемлющая политика Ирана требует от нас бороться с угрозами, исходящими от Ирана, и очевидно, что они многочисленны", - утверждал госсекретарь. По его словам, Тегеран "продолжает поддерживать жестокий режим (президента Сирии Башара - прим. ТАСС) Асада в Сирии, затягивая конфликт, в результате которого погибли около полумиллиона сирийцев".

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что администрация США рассматривает возможность усиления введенных против Ирана санкций с целью заставить его полностью выполнять обязательства по СВДП. По данным журнала, вашингтонская администрация "готова усилить существующие ограничительные меры" против Тегерана и планирует осуществлять "более жесткое применение имеющихся в ее распоряжении инструментов" по санкционной политике.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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