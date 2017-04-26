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СМИ: Секретная служба не станет наказывать слишком настойчикого ухажера дочери Обамы

Международная панорама
26 апреля, 1:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
30-летний Джейр Нилтон Кардосо направлен на психиатрическое обследование
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Житель Нью-Йорка, который слишком настойчиво ухаживал за старшей дочерью 44-го президента страны Малией Обамой, избежал суда и наказания. Об этом сообщил во вторник новостной ресурс TMZ.

По его сведениям, Секретная служба США пришла к заключению, что 30-летний Джейр Нилтон Кардосо не представляет реальной угрозы безопасности девушки. Поэтому в отношении мужчины не будут выдвигаться обвинения в преследовании или домогательствах, уточнил ресурс.

TMZ подтвердил, что Секретная служба направила незадачливого ухажера на психиатрическое обследование. Мужчина по-прежнему находится под наблюдением врачей.

10 апреля агентам Секретной службы пришлось принудительно выставить за дверь Кардосо, который проник на четвертый этаж здания в нью-йоркском районе Трайбека, где работает практиканткой 18-летняя Малия, и во всеуслышание признался в любви к ней. Через два дня настойчивый поклонник объявился снова, на этот раз он начал преследовать девушку от выхода из дома в другом районе мегаполиса. Охрана остановила его и попросила оставить Малию в покое.

Секретная служба выяснила, что во время президентства Барака Обамы задержанный неоднократно пытался проникнуть в Белый дом. Агенты провели с Кордосом беседу в его доме в Бруклине, в ходе которой заметили у мужчины признаки психического расстройства. После этого он был направлен в клинику на психиатрическую экспертизу.

Старшая дочь Барака Обамы участвовала минувшей зимой в акциях протеста против строительства трубопровода Dakota Access Pipeline на землях племени индейцев сиу в штате Северная Дакота. В январе Малия стала гостьей фестиваля независимого кино Sundance в Парк-Сити (штат Юта), основанного американским актером театра и кино Робертом Редфордом. По данным СМИ, девушка учится на курсах известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, некогда возглавлявшего студию Miramax Films. Если эти сведения верны, то в Нью-Йорке Малия постигает азы киноискусства.

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