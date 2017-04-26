Марин Ле Пен стремится к мирным отношениям со всеми странами и многополярному миру

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что хочет выстраивать "мирные отношения со всеми государствами", а также является сторонницей многополярного мира. Об этом кандидат в президенты Франции сообщила на своей официальной странице в Twitter.
"Я хочу мирные отношения со всеми государствами, как с США, так и с Россией", - заявила Ле Пен. Она добавила, что "хочет (строить) многополярный мир и уважает все страны".
"Je veux des relations pacifiées avec l'ensemble des Nations, avec les Etats-Unis comme avec la Russie." #Élysée2017— Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 25, 2017
Ле Пен сообщила также, что не имеет ничего против канцлера ФРГ Ангелы Меркель, кроме тех случаев, когда та "упускает из виду 500 тыс. мигрантов, которые могут прийти к нам (во Францию)".
Первый тур выборов нового главы государства прошел во Франции 23 апреля. В нем приняли участие 11 кандидатов. По его итогам, согласно данным МВД страны, основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов. Марин Ле Пен стала второй с результатом 21,30%.
Решающий тур выборов главы Пятой республики пройдет 7 мая.