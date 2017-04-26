В ходе акций протеста в Венесуэле нападениям подверглись более 100 журналистов

МЕХИКО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 106 сотрудников СМИ подверглись нападениям и 14 оказались под стражей во время уличных акций протеста в Венесуэле с 31 марта. Об этом сообщил во вторник Национальный профсоюз работников печати (НПРП, SNTP). По его данным, семь человек были задержаны сотрудниками Национальной боливарианской гвардии, трое - разведывательной службой, а остальные - полицией.

"Речь идет о вызывающем тревогу числе, и это имеет мало общего с гарантиями, которые демократическое государство должно предоставлять для обеспечения права говорить и знать", - отмечается в заявлении НПРП. Организация осудила случившееся и потребовала от властей предпринять аналогичный шаг, а также наказать тех, кто несет ответственность за эти действия.

С начала текущего месяца в южноамериканской стране проходят антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. По данным оппозиционного "Блока демократического единства", только 20 апреля пострадали более 220 манифестантов. Правительство также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны почти 1,3 тысячи человек. По официальным данным, насилие в ходе массовых акций сторонников и противников президента Венесуэлы Николаса Мадуро к настоящему времени унесло жизни уже 26 человек.