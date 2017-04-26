DM: Twitter закрыл британским силовикам доступ к сервису анализа сообщений

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Twitter приняла решение более не предоставлять полиции и разведке Великобритании доступ к сервису, который анализирует сообщения всех пользователей этой социальной сети, отфильтровывая необходимую для клиентов информацию. Об этом сообщила сегодня газета Daily Mail.
Данный сервис позволял силовикам отслеживать сообщения, которые могли быть опубликованы террористами. Как отмечает издание, ранее такая услуга предоставлялась по договоренности со сторонней компанией.
Решение было встречено резкой критикой со стороны представителей правительства и спецслужб, так как это может снизить уровень безопасности в стране, отмечает издание.
В мае прошлого года аналогичный запрет был введен в отношении американских спецслужб. Свое решение Twitter мотивировало внутренней политикой компании, которая запрещает использование ее данных, в том числе сторонними сервисами, в целях разведки. "Мы запрещаем разработчикам, использующим продукты прикладного программирования и Gnip (сервис по анализу соцсетей - прим. ТАСС), предоставлять силовым структурам или другим организациям возможность использовать данные Twitter в целях слежки", - отметила ранее компания в своем блоге.