Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В подготовке массовых беспорядков в Белоруссии обвиняются 19 человек

Международная панорама
26 апреля, 11:41 UTC+3 МИНСК МИНСК 26, апреля. /ТАСС
По данным правозащитников, 16 подозреваемым также предъявлено обвинение в создании незаконного вооруженного формирования
Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Обвиняемыми по делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии являются 19 человек, 16 из них также предъявлено обвинение в создании незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает сайт незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

Читайте также новости по теме:
Протесты в Белоруссии
Лукашенко: Западу следует посмотреть на свою демократию, прежде чем критиковать Белоруссию
Задержанный в Минске россиянин получил пять суток ареста
В Белоруссии продолжаются задержания несогласных с политикой властей

По данным правозащитников, арестованные содержатся в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности и СИЗО №1 Минска. Ранее из-под ареста, по информации правозащитников, были отпущены на свободу 14 человек, двое из них - под подписку о невыезде, они остаются обвиняемыми по делу.

Ранее в КГБ республики подтвердили информацию государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня" о том, что уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования впервые возбуждено в республике, в качестве обвиняемых по нему проходит 20 человек. В соответствии с УК Белоруссии, за создание незаконного вооруженного формирования при отсутствии признаков статьи 286 "бандитизм", либо за руководство таким формированием, либо за участие в нем предусматривается ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. За обучение или другую подготовку лиц для участия в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 3 лет.

КГБ Белоруссии в марте нынешнего года возбудил уголовное дело по статье "массовые беспорядки", в рамках его расследования было задержано около 30 человек. Сообщалось, что задержанные принадлежат к незарегистрированным организациям "Белый легион" и "Молодой фронт". В государственных СМИ Белоруссии со ссылкой на КГБ сообщалось, что у задержанных во время обысков были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, символика националистических белорусских и украинских организаций и структур, пособия по ведению боевых действий в городских условиях, предметы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Дело было возбуждено после несанкционированной акции против политики властей Белоруссии 25 марта, которая сопровождалась в Минске активными действиями милиции. По неофициальным данным, правоохранительные органы задержали до 700 потенциальных участников "Марша рассерженных белорусов", который должен был стать продолжением серии протестных выступлений, с февраля прокатившихся по всей стране. На улицы белорусских городов выходили жители, недовольные так называемым президентским указом о тунеядцах, оппозиционеры, а также граждане, не согласные с политикой властей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Протесты в Белоруссии
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
15
Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен вышли во второй тур президентских выборов во Франции
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
3
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
4
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
5
Законопроект о реновации жилья позволит сократить сроки переезда из пятиэтажек
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама