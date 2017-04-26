В подготовке массовых беспорядков в Белоруссии обвиняются 19 человек

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Обвиняемыми по делу о подготовке массовых беспорядков в Белоруссии являются 19 человек, 16 из них также предъявлено обвинение в создании незаконного вооруженного формирования. Об этом сообщает сайт незарегистрированного белорусскими властями правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, арестованные содержатся в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности и СИЗО №1 Минска. Ранее из-под ареста, по информации правозащитников, были отпущены на свободу 14 человек, двое из них - под подписку о невыезде, они остаются обвиняемыми по делу.

Ранее в КГБ республики подтвердили информацию государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня" о том, что уголовное дело по факту создания незаконного вооруженного формирования впервые возбуждено в республике, в качестве обвиняемых по нему проходит 20 человек. В соответствии с УК Белоруссии, за создание незаконного вооруженного формирования при отсутствии признаков статьи 286 "бандитизм", либо за руководство таким формированием, либо за участие в нем предусматривается ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. За обучение или другую подготовку лиц для участия в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 3 лет.

КГБ Белоруссии в марте нынешнего года возбудил уголовное дело по статье "массовые беспорядки", в рамках его расследования было задержано около 30 человек. Сообщалось, что задержанные принадлежат к незарегистрированным организациям "Белый легион" и "Молодой фронт". В государственных СМИ Белоруссии со ссылкой на КГБ сообщалось, что у задержанных во время обысков были обнаружены огнестрельное и холодное оружие, символика националистических белорусских и украинских организаций и структур, пособия по ведению боевых действий в городских условиях, предметы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Дело было возбуждено после несанкционированной акции против политики властей Белоруссии 25 марта, которая сопровождалась в Минске активными действиями милиции. По неофициальным данным, правоохранительные органы задержали до 700 потенциальных участников "Марша рассерженных белорусов", который должен был стать продолжением серии протестных выступлений, с февраля прокатившихся по всей стране. На улицы белорусских городов выходили жители, недовольные так называемым президентским указом о тунеядцах, оппозиционеры, а также граждане, не согласные с политикой властей.