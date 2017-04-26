Порошенко и Лукашенко договорились сотрудничать для ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко во время возложения цветов к мемориалу "Прометей" в Припяти © Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко во время возложения цветов к мемориалу "Прометей" в Припяти © Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ/МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Президенты Украины и Белоруссии Петр Порошенко и Александр Лукашенко в день 31-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС посетили место трагедии, чтобы почтить память погибших и договориться об усилении двустороннего сотрудничества с целью преодоления последствий крупнейшей в истории ядерной энергетики катастрофы.

"Что такое Чернобыль для Украины? Это почти 10% территории, которая подверглась прямому радиационному поражению. Это более трех миллионов так или иначе пострадавших", - напомнил Порошенко. По его словам, Украина продолжит взаимодействовать с Белоруссией по преодолению последствий аварии на ЧАЭС.

С тем, что Белоруссии и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике, согласен и Александр Лукашенко.

"И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду, - сказал он. - Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга и радиационного контроля, сельского и лесного хозяйства, координации научной и информационной работы".

По словам Лукашенко, страны "успешно взаимодействуют в рамках чернобыльских проектов международных организаций, однако потенциал возможностей сотрудничества Белоруссии и Украины используется далеко не в полном объеме". "Уверен, что наши ученые, медики, экологи - все, кто в Белоруссии и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, - могут и должны сделать значительно больше", - сказал президент Белоруссии.

Главы государств приветствовали недавнюю установку нового саркофага над объектом "Укрытие" четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Заявленный срок его службы - сто лет. Однако, как отметил Александр Лукашенко, "саркофаг на сто лет - это не мало, если измерять длиной человеческой жизни, но и не так много, если думать о поколениях".

Чернобыльская катастрофа

Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, в основном на Украине, в Белоруссии и России. Из 30-километровой зоны было эвакуировано около 115 тыс. человек. Катастрофа на ЧАЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики. По официальным данным, всего в результате Чернобыльской аварии пострадало около 5 млн человек, из них более 600 тыс. детей.

В ликвидации последствий аварии участвовало более 600 тыс. человек. Из них около 10% скончались, 165 тыс. стали инвалидами. Самоотверженная работа ликвидаторов со всего Советского Союза, которые очистили крышу от "фонящих" обломков и предотвратили попадание радиоактивных материалов в грунтовые воды, позволило уже к ноябрю 1986 года завершить объект "Укрытие" - первый бетонный саркофаг высотой более 50 м. Он удерживает не менее 95% топлива разрушенного реактора, а также около 70 тыс. тонн радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли.

Большинство ликвидаторов аварии страдают от тяжелых заболеваний, однако украинское государство не спешит усиливать их социальную защиту. По словам президента Всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль Украины" (СЧУ) Владимира Войтова, принимаемые государством в последнее время шаги относительно чернобыльцев "имеют лишь ритуальный характер".

В этой связи ликвидаторы просят руководство страны на государственном уровне утвердить программу преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС в 2017-2027 гг., в которую был бы включен раздел о социальной защите чернобыльцев. В частности, по их мнению, необходимо пересмотреть программу пенсионного и медицинского обеспечения пострадавших, а также возобновить программу обеспечения их жильем. Эта программа была остановлена в 2014 году, а в 2015 году вступил в силу закон, который урезал льготы около 1 млн чернобыльцев - как ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, так и людей, эвакуированных из зоны отчуждения, в частности, лишив их санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте.

По данным Министерства социальной политики Украины, социальная поддержка государства предоставляется почти 1,9 млн пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы, среди них - 207,6 тыс. участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, 1,7 млн - потерпевшие от катастрофы.

Чернобыль сегодня

Спустя 31 год с момента трагедии на ЧАЭС район аварии нельзя назвать безлюдным: сейчас там живут те, кто вернулся после массовой эвакуации первых дней, а также сотрудники организаций зоны отчуждения, работающие вахтовым методом.

Всего местных жителей, по информации телеканала "112. Украина", насчитывается 102 человека, вахтовиков - более 2,7 тыс. Последние работают и живут в Чернобыле по 15 дней в месяц. На остальные 15 дней они уезжают домой. В Госагентстве, которое управляет зоной отчуждения, пояснили, что такой режим оправдан с точки зрения нормативов, разработанных врачами еще в 90-е годы прошлого века: за 15 дней организм успевает восстановиться от пребывания в зоне повышенной радиации.

Средняя заработная плата сотрудников зоны отчуждения составляет 7,5 тыс. гривен (около $278). До 2017 года они к тому же получали ежемесячную доплату в размере 150% минимальной заработной платы. С 2017 года они получают и 150% прожиточного минимума. В итоге получается около 10 тыс. гривен на руки.

Многие работники зоны отчуждения не скрывают, что именно эти заработки являются главной причиной того, что они рискуют своим здоровьем. "Знаете, если бы я жила в Киеве, я бы здесь не работала, - приводит телеканал высказывание одной из работниц. - Смотря, где работаешь, но здесь заработок где-то на 30-40% выше".

Государство обеспечивает также работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, местом в общежитии и лечебно-профилактическим питанием - три раза в день. В числе льгот - сокращенный рабочий день (36 часов в неделю).

В настоящее время работают в зоне отчуждения и ученые - биологи, генетики, экологи-радиологи. По большей части это энтузиасты своего дела.

Что касается вернувшихся в свои дома местных жителей, то в основном они расселились во второй, так называемой буферной зоне - в селах Ильинцы, Лубянка, Паришев, Ладыжичи, Теремцы, Куповатое, Оташив, Залесье и Опачичи. Средний возраст этих людей составляет порядка 80 лет. Многие страдают тяжелыми формами онкологических заболеваний.