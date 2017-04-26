Минобороны Сирии: международному сообществу не хватает решимости дать отпор террору

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Международному сообществу не хватает решимости дать отпор терроризму, необходима серьезная воля и сотрудничество соответствующих служб для искоренения этой угрозы. Об этом заявил заместитель министра обороны Сирии Махмуд Шава, выступая на шестой Московской конференции по международной безопасности.

"Подтверждаю необходимость укрепления сотрудничество между всеми государствами против терроризма. Терроризм - явление не случайное, за ним стоит ряд факторов и действия сторон, которые ему помогают, - сказал он. - Если бы не эта подпитка, идеи экстремизма не смогли бы получить такое развитие".

"Терроризм не знает государственных и региональных границ, готов растекаться по любым направлениям. Угроза состоит в нехватке решимости международного сообщества дать отпор этому явлению, - продолжил Шава. - Отсутствие единого определения "терроризм" оставляет для некоторых лазейки для подкормки террористов".

Заместитель министра призвал "выработать общий подход и объединить усилия для устранения угрозы". "Террористы дробятся, появляются новые организации, но они ничем не отличаются от материнской структуры", - отметил он.

"Для борьбы с трансконтинентальным терроризмом требуется серьезная воля и сотрудничество соответствующих служб, - подчеркнул замглавы оборонного ведомства. - Необходимо и наказывать страны, поддерживающие данное зло".

Дамаск, заверил он, прилагает "максимум усилий, чтобы положить конец терроризму". "Наш народ имеет право на самостоятельное определение своей судьбы, не подвергаясь гнету", - заявил Махмуд Шава.