МИД КНР: ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается хрупкой

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БЕРЛИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Ситуация на Корейском полуострове остается хрупкой, нужно оставить шаги, которые приведут к обострению конфликта вокруг атомной программы КНДР. Об этом в среду заявил в Берлине глава МИД КНР Ван И после переговоров со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем.
"Ситуация с безопасностью остается хрупкой. Мы призываем все стороны к благоразумию, они должны оставить шаги, которые приведут к обострению конфликта", - сказал он.
"Мы очень рады, что со стороны КНДР не произошло нового запуска ракеты, - подчеркнул Ван И. - Мы считаем, что стабильность на полуострове - в интересах всех сторон". Он особо подчеркнул, что "следует соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН" и стремиться к дипломатическому решению проблемы КНДР, а также прекратить военные учения близ полуострова.
"Мы поддерживаем позицию КНР (по северокорейской проблеме)", - заявил, со своей стороны, Габриэль. "Мы благодарны КНР за посредническую роль в конфликте", - добавил он, отметив, что Берлин и Пекин выступают за денуклеаризацию Корейского полуострова.