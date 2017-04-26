МИД КНР: ситуация с безопасностью на Корейском полуострове остается хрупкой

БЕРЛИН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Ситуация на Корейском полуострове остается хрупкой, нужно оставить шаги, которые приведут к обострению конфликта вокруг атомной программы КНДР. Об этом в среду заявил в Берлине глава МИД КНР Ван И после переговоров со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем.

"Ситуация с безопасностью остается хрупкой. Мы призываем все стороны к благоразумию, они должны оставить шаги, которые приведут к обострению конфликта", - сказал он.

"Мы очень рады, что со стороны КНДР не произошло нового запуска ракеты, - подчеркнул Ван И. - Мы считаем, что стабильность на полуострове - в интересах всех сторон". Он особо подчеркнул, что "следует соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН" и стремиться к дипломатическому решению проблемы КНДР, а также прекратить военные учения близ полуострова.

"Мы поддерживаем позицию КНР (по северокорейской проблеме)", - заявил, со своей стороны, Габриэль. "Мы благодарны КНР за посредническую роль в конфликте", - добавил он, отметив, что Берлин и Пекин выступают за денуклеаризацию Корейского полуострова.