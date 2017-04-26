Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Международная панорама
26 апреля, 19:43 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
По данным Командования глобального удара американских ВВС, МБР Minuteman III преодолела порядка 6,8 тыс. км
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Военно-воздушные силы (ВВС) США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщило Командование глобального удара американских ВВС, которое несло ответственность за нынешний запуск.

По его свидетельству, МБР стартовала в среду с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) в 00:03 по местному времени (10:03 мск). В рамках испытания ракета, головная часть которой содержала оборудование для сбора телеметрической информации, была выпущена по полигону у атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов. Minuteman III преодолела порядка 6,8 тыс. км.

"Тестовые пуски позволяют проверить точность и надежность МБР, получить ценные данные, чтобы обеспечивать продолжение наличия безопасного и эффективного (потенциала) ядерного сдерживания", - отметило Командование глобального удара.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
Толпа ждет у входа в клуб Studio 54, 6 ноября 1979 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
18
"Кто правит миром? — Девушки!": в Берлине прошел саммит W20
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму найден потопленный в 1943 году гитлеровский пароход
2
Путин обсудил с кабмином реформу сельских клубов, в шутку удивившись некоторым идеям
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в Сирии
6
Макрона освистали во время посещения завода Whirlpool в его родном городе Амьене
7
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
Темы дня
Загрузка...
Реклама