США провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Военно-воздушные силы (ВВС) США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщило Командование глобального удара американских ВВС, которое несло ответственность за нынешний запуск.

По его свидетельству, МБР стартовала в среду с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) в 00:03 по местному времени (10:03 мск). В рамках испытания ракета, головная часть которой содержала оборудование для сбора телеметрической информации, была выпущена по полигону у атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана, являющегося частью Маршалловых островов. Minuteman III преодолела порядка 6,8 тыс. км.

"Тестовые пуски позволяют проверить точность и надежность МБР, получить ценные данные, чтобы обеспечивать продолжение наличия безопасного и эффективного (потенциала) ядерного сдерживания", - отметило Командование глобального удара.