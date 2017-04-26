Опрос: Макрон победит на выборах президента Франции с перевесом в 21% голосов

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ПАРИЖ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон одержит победу во втором туре президентских выборов во Франции с отрывом от лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в 21% голосов. Об этом свидетельствуют обнародованные данные социологического опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop).
По оценкам Ifop, Макрон наберет во втором туре 60,5% голосов. За Ле Пен, согласно прогнозам социологов, могут проголосовать 39,5% граждан страны.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. В соответствии с окончательными данными, первое место занял Эмманюэль Макрон, набрав 24,01% голосов, за Марин Ле Пен проголосовали 21,30% избирателей. Второй тур президентских выборов состоится 7 мая.