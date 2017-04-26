Премьер Венгрии назвал абсурдными обвинения в закрытии университета Сороса

ВЕНА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Венгрия не закрывала Центрально-Европейский университет американского финансиста Джорджа Сороса, любые обвинения в этом необоснованны и абсурдны. Об этом заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Европарламенте на дебатах по внутренней политике страны. Текст выступления распространила пресс-служба венгерского кабинета министров.

"Сегодня распространились слухи, что венгерское правительство, используя силу закона, закрыло частный университет в Будапеште американского финансового спекулянта Джорджа Сороса, а ведь даже ректор этого вуза написал лекторам и студентам, что существованию Центрально-Европейского университета ничего не грозит, университет продолжит работу при любых обстоятельствах, - отметил Орбан. - Любые обвинения необоснованны и сама ситуация абсурдна. Это похоже на то, как кого-то обвиняют в убийстве, а жертва предполагаемого преступления жива и здорова".

Глава правительства подчеркнул, что в реальности небольшая поправка, принятая венгерским парламентом, затрагивает 28 иностранных университетов на территории Венгрии. "Она унифицирует применяемые к ним правила, ограничивает возможность злоупотреблений, требует прозрачности и устраняет привилегированное положение, которыми эти вузы пользуются перед европейскими университетами, - сказал Орбан. - Мой долг в качестве премьер-министра Венгрии, лидера государства-члена ЕС, гарантировать, что европейские и венгерские университеты не окажутся в невыгодном положении по сравнению с их конкурентами за пределами ЕС, независимо от того, насколько богатым может быть их владелец".

"Я понимаю, что власть, размер и вес Венгрии намного меньше, чем у финансового спекулянта Джорджа Сороса, который атакует Венгрию. Странно, что его высоко ценят и принимают лидеры ЕС, несмотря на то, что он разрушает жизнь миллионов европейских людей своими финансовыми схемами и является открытым врагом евро", - добавил премьер-министр.

Закон об образовании

10 апреля президент Венгрии Янош Адер подписал новую редакцию закона о высшем образовании, который ужесточает требования к действующим в стране иностранным вузам и колледжам. Поправки были одобрены большинством голосов в венгерском парламенте. Согласно закону, все зарубежные высшие учебные заведения смогут работать на территории Венгрии только на основе межправительственного соглашения со страной-учредителем, они также должны вести образовательную деятельность в странах-учредителях.

Оппоненты и критики венгерского правительства увидели в этом законодательном шаге стремление прекратить работу Центрально-Европейского университета, основанного в Будапеште в 1991 году при финансовой поддержке Джорджа Сороса. В нем в настоящее время обучаются порядка 2 тыс. студентов из более чем 100 стран мира. Он действует только в Венгрии и не имеет отделений за рубежом.

Министерство трудовых ресурсов Венгрии в ответ на опасения западных политиков заявило, что власти не собираются закрывать иностранные вузы, включая Центрально-Европейский университет. Минтруда разъяснило, что принятием поправок правительство стремится обеспечить работу всех университетов по единым правовым стандартам. При этом сами поправки не подразумевают закрытия университета Сороса, он сможет беспрепятственно продолжить свою деятельность, как только венгерские власти и США достигнут дополнительного соглашения.