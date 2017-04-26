Мэрия Киева для переименования улицы Жукова выбрала вариант националистов из "Азова"

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Комиссия по переименованию при мэре Киева в рамках смены городских топонимов, имеющих отношение к советскому прошлому, поддержала инициативу изменить название улицы Маршала Жукова на улицу Кубанской Украины. Такое решение комиссия приняла сегодня на заседании с участием представителей общественности.

"На заседании рассматривалось три варианта: переименовать улицу в честь Александра Олеся (украинского поэта и дипломата), в честь Михаила Жизневского (белоруса, убитого во время беспорядков в Киеве в январе 2014 года), а также назвать улицу именем Кубанской Украины", - сообщил телеканал "112 Украина".

Вариант с именем Жизневского выдвигала администрация президента Украины. Название "Кубанская Украина" предложили националисты из так называемого гражданского корпуса "Азов". Их инициатива набрала большинство голосов членов комиссии. Решение комиссии отправлено на общественные слушания.

Ранее 26 апреля депутаты Одесского городского совета утвердили новый проект переименования улиц города, отказавшись от названий, предложенных год назад прежним губернатором области Михаилом Саакашвили. Старые названия решено оставить проспекту Маршала Жукова, улице и переулку Бабушкина, улицам Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Бадаева и переулку Богданова.

В мае 2016 года Саакашвили распорядился переименовать 56 улиц и переулков города в рамках декоммунизации. Предлагалось проспект Маршала Жукова переименовать в проспект Небесной Сотни, улицу Красных Зорь - в улицу Бернардацци, улицу Белинского - в улицу Леонтовича. Эти предложения не понравились горожанам. Депутаты разработали новый проект и провели голосование среди одесситов. Но все же ряд улиц в соответствии с сегодняшним решением горсовета поменяют свои названия в духе декоммунизации.

Декоммунизация по-украински

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании новые власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях Украины и России. Так, Московский проспект в Киеве уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие данного закона.

По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину.