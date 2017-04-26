Десять иранских пограничников погибли в результате нападения с территории Пакистана

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ТЕГЕРАН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Десять иранских пограничников - два офицера и восемь рядовых - погибли в результате нападения с территории Пакистана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Еще трое военнослужащих пограничной службы Ирана получили ранения, ссылаясь на военные источники, информирует иранская телерадиовещательная корпорация IRIB. По ее данным, ответственность за это преступление взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-зольм" ("Армия насилия"), распространившая соответствующее заявление.
Ранее представитель ВС Ирана полковник Монтазер Махди сообщил Tasnim, что во время патрулирования приграничного района Мирджаве в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан военнослужащие пограничной службы Ирана подверглись в среду во второй половине дня обстрелу с территории Пакистана. Обстрел велся из укрытия с применением "оружия дальнего радиуса действия", уточнил полковник.
Он назвал произошедшее "террористическим нападением" и обвинил в случившемся пакистанские власти. "Данный инцидент на границе взят под особый контроль военного командования. В район Мирджаве направлена следственная группа для установления всех обстоятельств трагического происшествия", - заявил офицер.