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Мэй заверила Юнкера, что Лондон стремится к тесным и партнерским отношениям с ЕС

Международная панорама
27 апреля, 1:23 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Отмечается, что премьер-министр Великобритании и глава ЕК также обсудили "ряд других международных вопросов на полезном рабочем ужине"

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила главу Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера во время состоявшихся вечером в среду переговоров, что Лондон стремится к тесным и партнерским отношениям с ЕС.

Об этом заявил официальный представитель главы британского правительства после завершения рабочего ужина, в котором, помимо Мэй и Юнкера, также приняли участие британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и главный переговорщик ЕС по выходу Великобритании из состава Евросоюза Мишель Барнье.

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"Премьер-министр провела конструктивную встречу этим вечером с председателем Еврокомиссии Юнкером. Вслед за письмом с уведомлением (властей Евросоюза о выходе Великобритании из сообщества - прим. ТАСС) в соответствии со статьей 50 (Лиссабонского договора о ЕС - прим. ТАСС), она вновь заявила об обязательствах Соединенного Королевства достичь тесных и партнерских отношений с Европейским союзом", - сообщил сотрудник премьерской канцелярии.

Кроме того, по его словам, Мэй и Юнкер также обсудили "ряд других международных вопросов на полезном рабочем ужине".

На экстренном саммите ЕС без участия Великобритании в Брюсселе 29 апреля председатель Европейского совета Дональд Туск должен представить лидерам остающихся в сообществе государств основные положения переговорной позиции Евросоюза на переговорах о выходе Великобритании из состава сообщества. После этого детали этого документа должен доработать и утвердить Совет ЕС на уровне министров по европейским делам.

Согласно уже упомянутой 50-й статье, на переговоры о выходе страны из ЕС дается 2 года с момента официального уведомления Брюсселя о намерении покинуть сообщество. Такое уведомление Тереза Мэй передала Европейскому совету 29 марта.

Таким образом, по закону переговоры должны быть завершены к 29 марта 2019 года. Большинство европейских экспертов сомневаются, что это возможно, учитывая большой объем юридически беспрецедентных проблем, которые предстоит решить в ходе обсуждения условий Brexit.

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Персоны
Мэй, Тереза Туск, Дональд Юнкер, Жан-Клод
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