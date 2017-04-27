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Абэ хочет добиться прогресса в вопросе мирного договора с РФ и деятельности на Курилах

Международная панорама
27 апреля, 3:06 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев

На переговорах с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Японии также рассчитывает обсудить проблемы Сирии и КНДР

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ТОКИО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Япония хочет добиться прогресса на переговорах по мирному договору с Россией, а также в вопросе осуществления совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Об этом японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил журналистам перед отлетом в РФ.

"Мы хотим уверенно продвигаться на переговорах по мирному договору, а также сделать большой шаг вперед в вопросе осуществления совместной деятельности на четырех северных островах и свободного посещения могил (предков) бывшими жителями", - сказал он.

Вопросы Сирии и КНДР

Премьер-министр Японии также рассчитывает провести конструктивный обмен мнениями по различным международным проблемам, включая ситуацию на Корейском полуострове и Сирии. 

"Я рассчитываю на конструктивный диалог и продолжение совместного сотрудничества по различным международным проблемам, включая напряженную ситуацию вокруг Северной Кореи и ситуацию в Сирии", - подчеркнул Абэ.

Премьер-министр Японии отправляется с официальным визитом в Россию, где проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что в центре внимания предстоящих переговоров будет рассмотрение хода реализации договоренностей, достигнутых во время визита главы российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года. Также планируется обсуждение состояния и перспектив развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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