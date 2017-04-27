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Джонсон: Великобритания не признает Крым частью России

Международная панорама
27 апреля, 3:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Британский министр иностранных дел назвал присоединение полуострова аннексией

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Великобритания настаивает на территориальной целостности стран Европы и не признает Крым частью России. С соответствующим заявлением британский министр иностранных дел Борис Джонсон выступил в среду на банкете, устроенным лордом-мэром лондонского Сити.

"Мы настаиваем на территориальной целостности каждого из государств Европы и отказываемся признавать законной аннексию Крыма", - цитирует министра телеканал Sky News.

Джонсон коснулся и ряда других насущных вопросов внешней политики Соединенного Королевства, таких как отношения с США и Brexit. Министр выступил за тесный союз с Вашингтоном, выразил решительную поддержку действиям президента США Дональда Трампа в Сирии, а также поддержал позицию премьер-министра Терезы Мэй на переговорах об условиях выхода Великобритании из ЕС.

Телеканал отмечает, что выступление Джонсона, члена Консервативной партии, стало его первой программной речью с 18 апреля, когда Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов, а потому может считаться изложением внешнеполитической концепции тори.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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Персоны
Джонсон, Борис
Темы
Ситуация в Крыму
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Великобритания
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