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Трамп допускает дробление территории судебного округа, где блокировали указы по иммиграции

Международная панорама
27 апреля, 4:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Ранее республиканцы критиковали судей из девятого апелляционного округа за их "либеральные склонности" и огромную территорию, на которую распространяется его юрисдикция

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп допускает возможность раздробления территории девятого апелляционного судебного округа, в котором были заблокированы два его указа, касающихся иммиграционной политики. Об этом глава государства рассказал в интервью газете Washington Examiner.

"Безусловно, я рассматриваю (эту возможность)", - ответил он на вопрос журналиста о его планах по раздроблению девятого округа, судьи которого вынесли постановления о блокировке указов президента. "Многие люди хотят раздробить девятый округ. Это возмутительно", - подчеркнул хозяин Белого дома.

"Все немедленно побежали в девятый округ. У нас большая страна. У нас есть много других мест (судов - прим. ТАСС). Но они немедленно бегут в девятый округ", - сказал Трамп.

"Безумный девятый"

Республиканцы продолжительное время критиковали судей из девятого апелляционного округа за их "либеральные склонности" и огромную территорию, на которую распространяется его юрисдикция. Все это, по мнению однопартийцев Трампа, приводит к бюрократическим проволочкам. Юрисдикция округа распространяется на девять штатов Западного побережья страны, а также на территории - Гуам и Северные Марианские острова. Большая часть судей девятого округа была назначена президентами-демократами.

Законодатели из Республиканской партии неоднократно пытались провести в Конгрессе США законопроект, который бы создал новый округ для нескольких штатов и облегчил бы делопроизводство девятого округа. Так, в феврале сенатор Джон Маккейн внес законопроект, который выведет из него шесть штатов в новый, 12 округ. Вероятное раздробление округа видимо подразумевает упразднение в том виде, в каком они есть сейчас, судов, которые отклонили иммиграционные указы Трампа. В настоящее время, когда Конгресс контролируется однопартийцами президента, шанс реализации его планов крайне высок.

При этом округ среди республиканцев получил прозвище "безумный девятый" в связи с перечисленными причинами, а также после того, как многие его постановления отменялись Верховным судом страны. Девятый округ был учрежден в 1891 году, и под его юрисдикцией находилось всего 4% населения страны, которое к сегодняшнему дню выросло до 20%.

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов президента Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. Первое такое решение по указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США граждан из семи преимущественно мусульманских стран, вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), а после того, как в указ были внесены незначительные изменения, его вновь блокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

В США суды первой инстанции могут выносить постановления, имеющие общенациональный характер, если истец представляет интересы группы лиц, выдвигающих одинаковые требования. При возбуждении таких исков, если ответчик является чиновником федерального уровня, а истцы находятся в разных штатах, общенациональное применение постановления федерального суда не запрещено.

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