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Нижняя палата парламента Бразилии одобрила реформу, ограничивающую деятельность профсоюзов

Международная панорама
27 апреля, 4:58 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Документ предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв до получаса и выдавать тринадцатую зарплату частями

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Нижняя палата парламента Бразилии одобрила в среду реформу трудового законодательства, которая ограничивает деятельность профсоюзов и разрешает работодателям переносить сроки ряда выплат сотрудникам. В поддержку документа выступили 296 депутатов, 177 проголосовали против.

Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Федеральный сенат - верхнюю палату парламента. Документ, в частности, предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше. - Прим. корр.), а также выплачивать тринадцатую зарплату, которая в соответствии с бразильским законодательством является обязательной, частями, а не единовременно.

Данные инициативы вызвали полемику в бразильском обществе. Противники законопроекта считают, что он нарушает права трудящихся. В знак протеста профсоюзы объявили о проведении 28 апреля всеобщей забастовки, об участии в которой уже сообщили банковские работники, а также водители автобусов и железнодорожного транспорта. Некоторые авиакомпании и сотрудники аэропортов также не будут работать в этот день.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Мишел Темер, занимавший пост вице- президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.

Одной из важнейших инициатив Темера на посту президента стала пенсионная реформа, проект которой сейчас обсуждается в парламенте, а также реформа трудового законодательства. Обсуждение этих инициатив сопровождается многотысячными протестами.

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