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СМИ: в Малайзии администраторы групп WhatsApp будут ответственны за передаваемые данные

Международная панорама
27 апреля, 9:58 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

В министерстве коммуникации и медиатехнологий страны сообщили, что наказание будет зависеть от конкретного случая

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СИНГАПУР, 27 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии намерены привлекать к ответственности администраторов групп в мобильном приложении WhatsApp, если они не смогут противодействовать распространению там фальшивой информации. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на министерство коммуникаций и медиатехнологий страны.

Как пояснил заместитель руководителя ведомства Джохари Джилани, ответственные попадают под действие закона от 1998 года, особенно если "речь зайдет об угрозе национальной безопасности" посредством распространения заведомо ложной информации. По его словам, "администраторов групп могут обязать оказывать содействие проводимым расследованиям". Что касается непосредственно наказания, то замминистра подчеркнул, что "меры будут зависеть от конкретного случая". Например, добавил он, "если администратор был непосредственно вовлечен в распространение фальшивой информации, то он, конечно же, понесет наказание".

Тем временем вице-президент Ассоциации потребителей Малайзии Юсуф Абдул Рахман на страницах сегодняшней газеты Berita Harian призвал к "незамедлительному введению ответственности администраторов за распространение лживой информации". По его словам, подобные действия не только могут "вызвать смятение в обществе, но и являются угрозой национальной безопасности".

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