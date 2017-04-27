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Трамп принял в Белом доме американских "учителей года"

Международная панорама
27 апреля, 10:41 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Учителем года в США признана преподаватель обществоведения и истории из Дорчестера Сидни Чейфи

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ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп принял в среду в Белом доме лучших американских преподавателей. В Овальном кабинете собрались 55 человек, удостоенных звания "Учитель года" во всех американских штатах и территориях.

Впервые в истории "учителем года" в США стала преподаватель не из государственной, а из независимой - так называемой "уставной" - общеобразовательной школы. Звания в 2017 году была удостоена преподаватель обществоведения и истории из Дорчестера (штат Массачусетс) Сидни Чейфи. Трамп под аплодисменты поздравил ее с успехами в работе и вручил памятный знак. 

​Выразив уверенность в том, что у Америки "замечательные учителя", Трамп поблагодарил гостей за визит.

В конкурсной биографии "учителя года" в США содержится, в частности, рассказ об уроке, по которому "можно судить о ней, как о преподавателе". По ее словам, она каждый год начинает занятия в своем девятом классе с одного задания: предлагает учащимся подумать, согласны ли они с утверждениями, что "Христофор Колумб открыл Америку" и что его, соответственно, можно считать героем. Затем они читают выдержки из "Истории США для молодежи" Говарда Зинна, стараются отразить черты характера Колумба в воображаемом психологическом "зеркале" и вообще учатся "мыслить исторически".

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