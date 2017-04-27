Трамп принял в Белом доме американских "учителей года"

"Возвращение староверов": как предлагают изменить программу переселения соотечественниковВ стране 27 апреля, 11:49
Цифровые технологии сотрудничества России и Германии обсудили на сессии ПМЭФ в ГанновереНовости партнеров 27 апреля, 11:42
Колобков поздравил Шарапову с возвращением в теннисСпорт 27 апреля, 11:39
МЧС России провело учения в городах, где пройдут матчи Кубка конфедерацийСпорт 27 апреля, 11:31
РЖД в I квартале увеличили спецзакупки у малого и среднего бизнеса на 40%, до 13 млрд руб.Транспорт 27 апреля, 11:26
ВФЛА озабочена недостаточным допинг-тестированием российских легкоатлетовСпорт 27 апреля, 11:22
ВФЛА не получила ответа от IAAF на письмо по поводу отсутствия прогрессаСпорт 27 апреля, 11:02
СМИ: бывший тренер сборной России по футболу Адвокат возглавит команду НидерландовСпорт 27 апреля, 10:43
Любительский лов байкальского омуля останется разрешен, но с ограничениямиВ стране 27 апреля, 10:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп принял в среду в Белом доме лучших американских преподавателей. В Овальном кабинете собрались 55 человек, удостоенных звания "Учитель года" во всех американских штатах и территориях.
Впервые в истории "учителем года" в США стала преподаватель не из государственной, а из независимой - так называемой "уставной" - общеобразовательной школы. Звания в 2017 году была удостоена преподаватель обществоведения и истории из Дорчестера (штат Массачусетс) Сидни Чейфи. Трамп под аплодисменты поздравил ее с успехами в работе и вручил памятный знак.
Выразив уверенность в том, что у Америки "замечательные учителя", Трамп поблагодарил гостей за визит.
В конкурсной биографии "учителя года" в США содержится, в частности, рассказ об уроке, по которому "можно судить о ней, как о преподавателе". По ее словам, она каждый год начинает занятия в своем девятом классе с одного задания: предлагает учащимся подумать, согласны ли они с утверждениями, что "Христофор Колумб открыл Америку" и что его, соответственно, можно считать героем. Затем они читают выдержки из "Истории США для молодежи" Говарда Зинна, стараются отразить черты характера Колумба в воображаемом психологическом "зеркале" и вообще учатся "мыслить исторически".