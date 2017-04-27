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МИД Сирии: Франция вовлечена в инсценировку химической атаки в Хан-Шейхуне

Международная панорама
27 апреля, 11:25 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Сирийское ведомство осудило высказывания главы французского МИД по поводу якобы имевшего место применения зарина войсками САР

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БЕЙРУТ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Министерство иностранных дел Сирии осудило высказывания главы французского МИД Жан-Марка Эйро по поводу якобы имевшего место применения правительственными войсками отравляющего газа зарин в провинции Идлиб. В распространенном в четверг информационным агентством SANA заявлении сирийского МИД говорится, что "лживые утверждения французского министра являются частью кампании клеветы, поднятой против Дамаска".

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"Высказывания Эйро свидетельствуют, что Франция вовлечена в инсценировку этой преступной акции, учитывая ее всеобъемлющее участие в агрессии террористов против Сирии", - говорится в документе.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил в среду, что пробы, полученные французскими разведслужбами, говорят об использовании отравляющего газа зарин в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб). "Есть сведения, указывающие на то, что данное отравляющее вещество было произведено в сирийской лаборатории", - пояснил министр. Эйро возложил ответственность за предполагаемую химатаку на режим президента Башара Асада.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

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