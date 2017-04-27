AFP: ЕП оценил возможный ущерб от фиктивных рабочих мест "Нацфронта" почти в €5 млн

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) почти в €5 млн оценил потенциальный ущерб от предполагаемого фиктивного трудоустройства в нем сотрудников французского "Национального фронта". Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, это уточненные данные по состоянию на 21 апреля. Подсчеты были произведены после обнаружения "новых деталей" в последние месяцы, и в будущем сумма может возрасти. Как отмечает агентство, ранее Европарламент оценивал свои потери в €1,9 млн.

Французские судебные следователи подозревают "Нацфронт" в том, что он якобы организовал схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов Евросоюза. Двум бывшим помощникам депутатов "Национального фронта", которые входят в состав ЕП, в рамках этого расследования уже были предъявлены обвинения в присвоении вверенного им имущества.

Следователи в марте пытались неоднократно допросить в связи с этим лидера партии и кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен, но каждый раз та отказывалась, мотивируя свое решение наличием депутатской неприкосновенности. Кроме того, политик отмечала, что ответит на вопросы следователей только после окончания президентской избирательной кампании во Франции.

В среду председатель ЕП Антонио Таяни подтвердил, что Европарламент начал процедуру лишения Ле Пен депутатской неприкосновенности.