Прокуратура завела дело из-за отказа горсовета Одессы "декоммунизировать" улицы

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Одесской области открыла уголовное дело по факту решения Одесского городского совета о возвращении прежних названий улицам, которые подлежали "декоммунизации". Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

"Открыто дело по ч. 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов")", - сообщила областная прокуратура. Досудебное расследование по этому факту поручено провести сотрудникам Национальной полиции Одесской области.

Депутаты Одесского городского совета 26 апреля утвердили новый проект переименования улиц города, отказавшись от названий, предложенных год назад прежним губернатором области Михаилом Саакашвили. Старые названия решено оставить проспекту Маршала Жукова, улице и переулку Бабушкина, улицам Терешковой, Белинского, Гайдара, Гончарова, Бадаева и переулку Богданова.

В мае 2016 года Саакашвили распорядился переименовать 56 улиц и переулков города в рамках "декоммунизации". Предлагалось проспект Маршала Жукова переименовать в проспект Небесной Сотни, улицу Красных Зорь - в улицу Бернардацци, улицу Белинского - в улицу Леонтовича. Эти предложения не понравились горожанам. Депутаты разработали новый проект и провели голосование среди одесситов. Но все же ряд улиц в соответствии с последним решением горсовета поменяют свои названия в духе "декоммунизации".

Закон о так называемой декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь российских и советских государственных деятелей. Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона.

По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов и снесли около 1500 памятников Владимиру Ленину.