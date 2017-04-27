ВС Латвии: российская подлодка замечена вблизи латвийской границы

Россия и МВФ: от крупнейшего должника до влиятельного кредитораЭкономика и бизнес 27 апреля, 14:44
Ювелирный дом MOISEIKIN получил международную награду в ДубаеНовости партнеров 27 апреля, 14:38
ВФЛА поддержала выступление российских спортсменов на ЧМ-2017 под нейтральным флагомСпорт 27 апреля, 14:37
"Битва на Сомме": Ле Пен выиграла первую заочную дуэль в споре за президентский постМеждународная панорама 27 апреля, 14:30
ТМХ завершил сертификацию серийной продукции на соответствие регламентам Таможенного союзаТранспорт 27 апреля, 13:59
Минфин предлагает давать скидку на ОСАГО водителям, не нарушающим ПДДЭкономика и бизнес 27 апреля, 13:58
Корабль Черноморского флота столкнулся в Черном море с судном "Ашот-7"Происшествия 27 апреля, 13:57
Умер литературовед Федор КапицаНаука 27 апреля, 13:47
Рогозин: сокращения в отряде космонавтов связаны с обновлением составаКосмос 27 апреля, 13:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИГА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Российская подводная лодка была замечена вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.
"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 6,5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали 26 апреля подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении, размещенном на официальной странице НВС в Twitter.
LV ekskl. ekonom. zonā 6,5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 26.04. identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni.— NBS (@Latvijas_armija) 27 April 2017
По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.
Посол РФ в Латвии ранее неоднократно заявлял, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.