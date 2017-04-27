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ВС Латвии: российская подлодка замечена вблизи латвийской границы

Международная панорама
27 апреля, 13:37 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

В минобороны Латвии утверждают, что российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам республики 209 раз

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РИГА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Российская подводная лодка была замечена вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 6,5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали 26 апреля подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении, размещенном на официальной странице НВС в Twitter.

По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Посол РФ в Латвии ранее неоднократно заявлял, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

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