ВС Латвии: российская подлодка замечена вблизи латвийской границы

РИГА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Российская подводная лодка была замечена вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 6,5 морских милях от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали 26 апреля подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России", - сказано в сообщении, размещенном на официальной странице НВС в Twitter.

LV ekskl. ekonom. zonā 6,5 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 26.04. identificēja Krievijas BS Kilo klases zemūdeni. — NBS (@Latvijas_armija) 27 April 2017

По версии министерства обороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к границам республики 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Посол РФ в Латвии ранее неоднократно заявлял, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.