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Постпред США призвала СБ ООН оказать максимальное давление на РФ за поддержку Дамаска

Международная панорама
27 апреля, 19:26 дата обновления: 27 апреля, 19:47 UTC+3

По мнению Никки Хейли, давление на Россию поможет улучшить гуманитарную ситуацию в Сирии и положить конец преступлениям в этой стране

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ООН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Все давление Совета Безопасности ООН должно быть обращено против России, а не на Дамаск, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в Сирии и положить конец преступлениям в этой стране. С таким утверждением выступила в четверг постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли на заседании Совбеза.

"Многие из вас говорили, что нужно оказать давление на сирийский режим, на самом деле это не так. Нам нужно оказать давление на Россию, потому что Россия продолжает покрывать сирийский режим, Россия позволяет им препятствовать оказанию гуманитарной помощи нуждающимся людям, Россия продолжает защищать лидера, который применяет химическое оружие против собственного народа, Россия продолжает накладывать вето (на резолюции Совета Безопасности), и Асад продолжает вести себя так, потому что знает, что Россия будет продолжать покрывать его, - сказала дипломат. - Все внимание и все давление сейчас должно быть обращено на Россию, потому что они могут положить этому конец, если захотят".

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Постпред США также предложила членам Совбеза не обращать внимание на то, что российская делегация говорит на заседаниях Совета Безопасности. "Не слушайте, как они переводят тему, указывая на другие конфликты. Не слушайте, как они утверждают, что доклады (ООН) не соответствуют действительности", - продолжила Хейли, призвав вместо этого верить фотографиям и гуманитарным работникам, которые жалуются на препятствия, чинимые Дамаском.

Как заявила постпред США, она будет требовать от Совета Безопасности принятия мер в отношении Сирии, "даже если Россия будет накладывать вето" на резолюции. "Наш голос должен быть услышан", - утверждала дипломат. Она попыталась говорить от имени всего сирийского народа, заявив, что его "не волнует дипломатия" и все, что говорится в зале СБ ООН. "Они просто хотят выжить", - сказала она.

Взяв ответное слово, исполняющий обязанности постпреда РФ Петр Ильичев попросил западные страны рассказать, что они делают для того, чтобы улучшить ситуацию в Сирии. "Россия, Турция и Иран делают свою часть работы по обеспечению соблюдения режима режима прекращения боевых действий, который является лучшим способом улучшения гуманитарной ситуации в Сирии. Ни от вас, ни от западных коллег мы не услышали ни одного слова, что вы делаете, чтобы облегчить ситуацию, как вы влияете на подконтрольные вам умеренную или неумеренную оппозицию", - сказал он. Западные страны предпочли оставить замечание Ильичева без ответа, и Хейли объявила заседание СБ закрытым.

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Персоны
Хейли, Никки
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