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В Македонии протестующие оккупировали парламент после выбора нового спикера

Международная панорама
27 апреля, 22:00 UTC+3 /Корр. ТАСС, Валентин Адоньев

Активисты также попытались проникнуть в пресс-зал, где забаррикадировались лидер оппозиционного СДСМ Зоран Заев и члены коалиционного албанского "Демократического союза за интеграцию"

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Активисты общественного движения "За единую Македонию" в зале заседаний парламента Македонии

Активисты общественного движения "За единую Македонию" в зале заседаний парламента Македонии

© EPA/MAJA ZLATECSKA

СКОПЬЕ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Активисты общественного движения "За единую Македонию" проникли в здание законодательного органа и заняли зал заседаний в знак протеста против избрания оппозицией нового спикера парламента в обход общей процедуры. Об этом сообщает местное Radio Free Europe.

По информации СМИ, порядка одной сотни демонстрантов с национальными флагами в руках скандируют: "Македония", "Мы вас не пропустим", "Выборы". При этом часть из них исполняет гимн Македонии.

Также отмечается, что активисты попытались проникнуть и в пресс-зал, где забаррикадировался лидер оппозиционного "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ) Зоран Заев и члены коалиционного албанского "Демократического союза за интеграцию". Сделать им этого пока не удалось. Однако, по некоторым данным, демонстранты нанесли повреждения Заеву и другим партфункционерам СДСМ, когда те устремились из зала заседаний в другое помещение.

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