В Македонии протестующие оккупировали парламент после выбора нового спикера

Петраков: судейской бригаде должно быть стыдно за работу на матче между "Анжи" и "Томью"Спорт 27 апреля, 22:04
Сборная России в овертайме проиграла шведам в матче ЕврохоккейтураСпорт 27 апреля, 22:02
В Македонии протестующие оккупировали парламент после выбора нового спикераМеждународная панорама 27 апреля, 22:00
Девять россиян на снегоходах провалились под лед на ШпицбергенеПроисшествия 27 апреля, 21:51
СБУ потребовала от мэра Одессы отменить решение о возвращении улицам советских названийМеждународная панорама 27 апреля, 21:44
СМИ: США отправляют в Афганистан дополнительные 1,5 тыс. военнослужащихМеждународная панорама 27 апреля, 21:43
Тарпищев стал почетным профессором Национальной спортивной академии БолгарииСпорт 27 апреля, 21:35
"Анжи" и "Томь" сыграли вничью со счетом 3:3 в матче чемпионата РоссииСпорт 27 апреля, 21:30
Минэнерго предлагает изменить тариф на электроэнергию из-за ввода энергомоста в КрымЭкономика и бизнес 27 апреля, 21:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СКОПЬЕ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Активисты общественного движения "За единую Македонию" проникли в здание законодательного органа и заняли зал заседаний в знак протеста против избрания оппозицией нового спикера парламента в обход общей процедуры. Об этом сообщает местное Radio Free Europe.
По информации СМИ, порядка одной сотни демонстрантов с национальными флагами в руках скандируют: "Македония", "Мы вас не пропустим", "Выборы". При этом часть из них исполняет гимн Македонии.
Также отмечается, что активисты попытались проникнуть и в пресс-зал, где забаррикадировался лидер оппозиционного "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ) Зоран Заев и члены коалиционного албанского "Демократического союза за интеграцию". Сделать им этого пока не удалось. Однако, по некоторым данным, демонстранты нанесли повреждения Заеву и другим партфункционерам СДСМ, когда те устремились из зала заседаний в другое помещение.