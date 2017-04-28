Тиллерсон: Китай заявил КНДР о готовности ввести санкции при новом ядерном испытании

НЬЮ-ЙОРК, 28 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Китай уведомил США о том, что Пекин предупредил КНДР воздержаться от ядерных испытаний и пригрозил санкциями. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы знаем, что китайцы поддерживают связь с режимом в Пхеньяне. Они подтвердили нам, что направили им (КНДР) запрос воздержаться от ядерных испытаний. Они проинформировали режим в Пхеньяне, что если он проведет ядерное испытание, то Китай предпримет самостоятельные санкционные меры", - отметил Тиллерсон.

Он дал понять, что Вашингтон воодушевлен информацией, полученной конфиденциально от Китая, но не спешит делать окончательные выводы. "Я считаю, что Китай, кажется, стремится помочь нам. Будем надеяться, что это так и есть", - отметил госсекретарь США.