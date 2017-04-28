СМИ: в Лондоне в ходе антитеррористического рейда задержаны четыре человека

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Британская полиция провела в четверг в Лондоне антитеррористическую операцию, по итогам которой были задержаны четыре человека. Как сообщает газета Daily Express, еще одна подозреваемая была ранена и доставлена в больницу.

По информации издания, вечером в четверг полицейские штурмовали один из домов, расположенных в районе Брент на северо-западе британской столицы. В ходе операции полицейские применили огнестрельное оружие, ранив одну из подозреваемых.

Издание отмечает, что задержанные подозреваются в подготовке теракта.