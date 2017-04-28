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СМИ: в Лондоне в ходе антитеррористического рейда задержаны четыре человека

Международная панорама
28 апреля, 2:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Задержанные подозреваются в подготовке теракта. сообщает газета Daily Express

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Британская полиция провела в четверг в Лондоне антитеррористическую операцию, по итогам которой были задержаны четыре человека. Как сообщает газета Daily Express, еще одна подозреваемая была ранена и доставлена в больницу.

По информации издания, вечером в четверг полицейские штурмовали один из домов, расположенных в районе Брент на северо-западе британской столицы. В ходе операции полицейские применили огнестрельное оружие, ранив одну из подозреваемых.

Издание отмечает, что задержанные подозреваются в подготовке теракта.

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