СМИ: в Лондоне в ходе антитеррористического рейда задержаны четыре человека

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Британская полиция провела в четверг в Лондоне антитеррористическую операцию, по итогам которой были задержаны четыре человека. Как сообщает газета Daily Express, еще одна подозреваемая была ранена и доставлена в больницу.
По информации издания, вечером в четверг полицейские штурмовали один из домов, расположенных в районе Брент на северо-западе британской столицы. В ходе операции полицейские применили огнестрельное оружие, ранив одну из подозреваемых.
Издание отмечает, что задержанные подозреваются в подготовке теракта.