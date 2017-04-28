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Мадуро: Венесуэла никогда не вернется в Организацию американских государств

Международная панорама
28 апреля, 4:58 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Президент Венесуэлы заявил, что его страна больше не признает "никаких решений и никаких заседаний ОАГ"

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МЕХИКО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэла отказывается признавать любые решения Организации американских государств (ОАГ) и никогда больше не вернется в состав этого блока. Об этом заявил в четверг президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, выступая в Каракасе. Ранее он распорядился немедленно вывести страну из ОАГ.

"Мы не признаем никаких решений и никаких заседаний ОАГ, к черту ОАГ, к черту с Луисом Альмагро (генеральным секретарем - прим. ТАСС), - цитирует Мадуро газета Panorama. - Как президент республики я принял решение вывести нашу родину из ОАГ. Мы свободны от ОАГ и никогда больше не вернемся".

Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес предупреждала, что Венесуэла может покинуть ОАГ, если этот региональный блок проведет заседание руководителей внешнеполитических ведомств по ситуации в Боливарианской Республике без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято в среду.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные манифестации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,5 тыс. человек. Из-за насилия во время массовых акций сторонников и противников Мадуро к настоящему времени погибли порядка 30 человек.

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