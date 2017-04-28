ДНР обвинила Украину в затягивании процесса верификации пленных

ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Пограничные службы Украины более часа не пропускают представителей Службы безопасности Украины (СБУ) к месту встречи с группой родственников пленных сторонников провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Сегодня должен начался процесс верификации военнопленных. Но уже более часа представителей СБУ не пропускают пограничные службы Украины, процедура затягивается", - отметила она.

Морозова при этом выразила надежду, что верификация все- таки состоится, и Киев в очередной раз не сорвет договоренности, которые были достигнуты на встрече гуманитарной подгруппы в Минске в среду.

Ранее группа родственников пленных сторонников ДНР отправилась на КПП "Марьинка" к западу от Донецка, где их должны встретить представители СБУ и сопроводить на территорию Украины. В составе группы четыре женщины.

Верификация - это процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в рамках выполнения положений "Минска-2" в части обмена пленными по формуле "всех на всех" и амнистии участников конфликта в Донбассе.