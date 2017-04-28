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Украинский "Ощадбанк" начал конфискацию средств Януковича

Международная панорама
28 апреля, 11:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, апреля. /ТАСС

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, "сейчас происходит перечисление этих средств на счета государственного бюджета"

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КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Украинский "Ощадбанк" начал конфискацию арестованных финансовых средств, принадлежащих экс-президенту страны Виктору Януковичу и его соратникам, для последующего перечисления в государственный бюджет страны. Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Согласно решению суда последней инстанции, арестованы средства Януковича и команды - $1,5 млрд - и должны быть перечислены в госбюджет. Только что в "Ощадбанк" с этим решением (суда) ездили генеральный прокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов", - сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на СНБО.

По информации ведомства, "сейчас происходит перечисление этих средств на счета государственного бюджета".

Между тем защита Януковича ранее подала иск в суд, требуя опровергнуть распространенную ранее в СМИ информацию о наличии у экс-президента Украины счета в государственном "Ощадбанке" с арестованными $1,15 млрд.

Кроме арестованных украинских счетов ранее также сообщалось о заморозке швейцарских активов экс-президента. В частности, в декабре 2016 года в СМИ была распространена информация об аресте 70 млн франков ($69,3 млн), принадлежащие Януковичу и его сыну Александру. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) подтвердил заморозку счетов, которые принадлежат окружению экс- президента Украины Виктора Януковича, пояснив, что "блокирование касается господина Януковича и некоторого количества людей из его окружения", и подчеркнув, что ФДИД "не сообщал имен этих людей". В свою очередь британская адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP, представляющая интересы семьи Януковича, опровергла наличие у экс-президента Украины счетов в Швейцарии.

В конце января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала $1,42 млрд на счетах компаний-нерезидентов, якобы связанных с Януковичем и его "окружения".

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