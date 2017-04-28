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Порошенко призвал направить "средства" Януковича на модернизацию армии

Международная панорама
28 апреля, 12:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, апреля. /ТАСС

Президент Украины отметил, что деньги должны быть потрачены, "а не проедены"

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Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© EPA/PHILIPP GUELLAND

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Конфискованные "средства" экс-президента Украины Виктора Януковича в размере около $1,4 млрд необходимо направить на развитие силовых структур страны. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

"Первым приоритетом использования этих средств будет возобновление боеспособности украинского войска, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности, Государственной пограничной службы и Национальной полиции", - сказал глава государства.

В частности, по словам Порошенко, "средства должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку современных средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, дронов". Кроме того, Порошенко считает, что деньги должны быть потрачены, "а не проедены", на строительство общежитий для контрактников и военных отелей для офицеров, а также "на помощь наиболее незащищенным слоям населения".

С 28 апреля вступило решение суда, по которому государственный "Ощадбанк" перечислил в госбюджет Украины $1,4 млрд, которые якобы принадлежали Януковичу и его соратникам.

Откуда деньги?

Средства в сумме $1,42 млрд на счетах компаний- нерезидентов, якобы связанных с Януковичем и его окружением, были заблокированы в "Ощадбанке" Государственной службой финансового мониторинга Украины еще в конце января 2015 года.

Защита Януковича подала иск в суд, требуя опровергнуть распространенную на Украине информацию о наличии у экс-президента страны такой суммы. В частности, адвокат Виталий Сердюк пояснил, что на Украине у Януковича есть счета в двух банках. "В "Райффайзен Банке Аваль" - 53,28 тысячи гривен (около $2 тысяч). В "Ощадбанке" есть счет на 28,782 млн гривен (около $1 млн), счет на 2,265 млн гривен (около $84 тысяч), а также долларовый счет на $84,964 тысячи", - сказал он, добавив, что эти данные базируются на выписках из банка, а также на информации из решений Печерского районного суда Киева об аресте денег.

Кроме арестованных украинских счетов, ранее также сообщалось якобы о заморозке швейцарских активов экс-президента. В частности, в декабре 2016 года в СМИ была распространена информация о об аресте 70 млн франков ($69,3 млн), принадлежащих Януковичу и его сыну Александру. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) подтвердил заморозку счетов, пояснив, что "блокирование касается господина Януковича и некоторого количества людей из его окружения". При этом ФДИД "не сообщал имен этих людей". В свою очередь британская адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP, представляющая интересы семьи Януковича, опровергла наличие у экс-президента счетов в Швейцарии.

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