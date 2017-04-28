Защита Януковича в суде потребует опровергнуть информацию о конфискации у него $1,4 млрд

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Защита экс-президента Украины считает не соответствующей действительности информацию о конфискации со счетов государственного Ощадбанка $1,4 млрд, якобы связанных с Виктором Януковичем. Об этом в пятницу заявил его адвокат Виталий Сердюк в эфире телеканала "112. Украина".

"Я полностью опровергаю эту информацию (о конфискации средств - прим. ТАСС). Информация об их аресте, конфискации, изъятии полностью не соответствует действительности. Нельзя конфисковать то, чего нет", - подчеркнул Сердюк.

В связи с этим, заверил адвокат, поданный им ранее иск в суд об опровержении информации о наличии у Януковича на счетах в банках миллиардов долларов будет дополнен новым требованием. "В данном случае иск будет дополнен еще одним требованием - опровергнуть информацию о конфискации якобы ранее арестованных несуществующих $1,5 млрд", - сказал он. Сердюк пообещал приобщить к делу доказательства об отсутствии у Януковича "подобных счетов и компаний как в Ощадбанке, так и за рубежом".

Адвокат также добавил, что личные средства экс-президента в размере 28 млн гривен (около $1 млрд), находящиеся в Ощадбанке, арестованы ранее, но не конфискованы.

В пятницу вступило в силу решение суда, по которому государственный Ощадбанк перечислил в госбюджет Украины $1,4 млрд, которые якобы принадлежали Януковичу и его соратникам. Как заявил президент Украины Петр Порошенко, конфискованные средства необходимо направить на развитие силовых структур страны.

О каких средствах идет речь

Средства в размере $1,42 млрд на счетах компаний-нерезидентов, якобы связанных с Януковичем и его окружением, были заблокированы в Ощадбанке Государственной службой финансового мониторинга Украины еще в конце января 2015 года.

Защита Януковича подала иск в суд, требуя опровергнуть распространенную на Украине информацию о наличии у экс- президента страны такой суммы. В частности, адвокат Виталий Сердюк пояснил, что на Украине у Януковича есть счета в двух банках. "В "Райффайзен Банке Аваль" - 53,28 тысячи гривен (около $2 тысяч). В Ощадбанке есть счет на 28,782 млн гривен (около $1 млн), счет на 2,265 млн гривен (около $84 тысяч), а также долларовый счет на $84,964 тысячи", - сказал он, добавив, что эти данные базируются на выписках из банка, а также на информации из решений Печерского районного суда Киева об аресте денег.

Кроме арестованных украинских счетов, ранее также сообщалось якобы о заморозке швейцарских активов экс- президента. В частности, в декабре 2016 года в СМИ была распространена информация о об аресте 70 млн франков ($69,3 млн), принадлежащих Януковичу и его сыну Александру. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (ФДИД) подтвердил заморозку счетов, пояснив, что "блокирование касается господина Януковича и некоторого количества людей из его окружения". При этом ФДИД "не сообщал имен этих людей". В свою очередь британская адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP, представляющая интересы семьи Януковича, опровергла наличие у экс-президента счетов в Швейцарии.