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Спецдокладчик ООН по правам человека выразил желание посетить Крым

Международная панорама
28 апреля, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Идрис Джазаири намерен рассмотреть все аспекты жизни населения полуострова и предоставить доклад Совету по правам человека

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Специальный докладчик ООН по правам человека, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, Идрис Джазаири выразил готовность посетить Крым для оценки сложившейся ситуации на полуострове.

"Я бы хотел вновь упомянуть о своей готовности посетить Крым и изучить положения дел по всем группам и слоям населения", - сказал он на пресс-конференции по итогам своего первого визита в Россию.

"Обе стороны должны предоставить мне такую возможность и согласиться на посещение без ущерба дальнейшему политическому соглашению", - подчеркнул он.

Как заявил Джазаири, он "намерен рассмотреть все аспекты жизни населения Крыма и предоставить доклад Совету по правам человека, если стороны сочтут такую работу полезной".

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