Турция сократит до минимума финансовое участие в Совете Европы

АНКАРА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена вносить минимум средств в бюджет Совета Европы (СЕ). Его высказывания, сделанные в беседе с журналистами по возвращении из поездки в Узбекистан, цитирует в пятницу телеканал TGRT.

"Мы снизим наши вливания в бюджет СЕ, будем платить минимальную сумму. Обсуждается вопрос о необходимости направления в СЕ нашей делегации, есть и другие шаги, на которые мы можем пойти. Пусть знают, что они пожалеют из-за принятого ими политического решения", - сказал он. Министр имел в виду недавнее решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возобновить процедуру мониторинга политической и правовой ситуации в Турции, которая была завершена в 2004 году.

Напомнив о том, что в ЕС идет дискуссия об остановке переговоров о вступлении в него Турции, Чавушоглу заявил: "Пожалуйста, останавливайте". "Если можете, то делайте это. Мы же ответим, как полагается, в долгу не останемся. Мы с ЕС заключили соглашение по мигрантам, и если не получим того, чего хотим в вопросе безвизового режима с союзом, то отменим его", - сказал министр, отметив, что у руководства Турции "есть дорожная карта", касающаяся перспектив отмены виз с ЕС.

"Наш президент очень обеспокоен подходами ЕС к Турции. Они все пудрят нам мозги, и нет никакого результата. Если надо, мы пойдем на референдум, чтобы народ решил, надо ли останавливать переговоры. И если мы пойдем на голосование, то народ скажет "останавливайте", - заявил Чавушоглу.