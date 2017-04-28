Кандидаты в президенты Ирана провели первые теледебаты в прямом эфире

ТЕГЕРАН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Кандидаты в президенты Ирана провели в пятницу первый из трех запланированных раундов теледебатов. Трансляцию их в прямом эфире вел Первый канал иранского телевидения.

В течение трех часов шесть претендентов на президентский пост - баллотирующийся на второй срок действующий президент Хасан Роухани, бывший генпрокурор Эбрахим Раиси, первый вице-президент Эсхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и два бывших члена правительства - экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба - по очереди отвечали на вопросы ведущего и своих соперников по президентской гонке. Темой дискуссии стала социальная политика. Кандидаты разъяснили свою позицию по самым разнообразным темам - от строительства жилья и сокращения социального неравенства до субсидий малоимущим слоям населения и поддержки молодых семей.

Назвать победителя первого раунда дебатов сложно, поскольку все участники выглядели достойно, вели себя предельно корректно, практически не перебивали друг друга и не переходили на повышенный тон. Лишь Галибаф, который идет на выборы от лагеря консерваторов, позволил себе несколько резких высказываний в адрес действующего президента и его первого заместителя, которых на выборах поддерживают реформаторы.

Второй раунд теледебатов состоится в следующую пятницу, 5 мая. Он будет посвящен экономическим проблемам страны. Судя по всему, самое интересное ожидает телевизионную аудиторию во время завершающего раунда 9 мая. Его темой станет внешняя политика.

Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если ни одному из претендентов не удастся заручиться поддержкой такого числа избирателей, будет проведен второй тур голосования, участвовать в котором будут два лидера первого тура.