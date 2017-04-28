Южная Корея предложила рассмотреть вопрос о членстве КНДР в ООН

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ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Южная Корея предлагает рассмотреть вопрос о том, может ли КНДР оставаться членом ООН.
Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бён Се на специальном заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Мы могли бы принять столь мощные меры, как прекращение поставок сырой нефти в Северную Корею и блокировка поступлений в Северную Корею в твердой валюте, например путем приостановления всего импорта угля из Северной Кореи, и серьезно рассмотреть вопрос том, может ли Северная Корея, которая является давним и серьезным нарушителем, быть членом ООН", - сказал он.