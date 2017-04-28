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Трамп высказал предположение о кандидате демократов на пост президента в 2020 году

Международная панорама
28 апреля, 22:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

По мнению президента США, в 2020 году на его пост от Демократической партии будет претендовать сенатор Элизабет Уоррен

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп предположил, что на выборах главы государства в 2020 году кандидатом от Демократической партии станет сенатор Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс). Такое мнение американский лидер высказал в городе Атланта (штат Джорджия) на конференции Национальной стрелковой ассоциации (НСА).

"Я предчувствую, что на следующих выборах (в 2020 году - прим. ТАСС) вас затопит кандидатами. У вас будет множество демократов, - заявил он. - Это может быть и Покахонтас. Запомните мои слова".

Покахонтас - прозвище, которое Трамп дал Уоррен во время избирательной кампании 2016 года. Республиканец утверждал, что сенатор придумала историю о своих индейских корнях.

Американский лидер подчеркнул, что ее президентство не принесет ничего хорошего НСА, которая поддерживает приобретение и ношение огнестрельного оружия. "Она не самый большой поклонник НСА, я вам точно скажу", - отметил глава государства.

Трамп стал первым с 1983 года президентом страны, который выступил на конференции Национальной стрелковой ассоциации.

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