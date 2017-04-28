В Рио-де-Жанейро полиция разогнала протестующих против реформ с помощью слезоточивого газа

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Военная полиция Рио-де-Жанейро применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона митингующих, выступающих против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства. Столкновения произошли около здания местной Законодательной ассамблеи, расположенной в центре города, и на соседнем проспекте Первого марта.

Участники акции протеста подожгли на этой улице баррикады из покрышек, стражи порядка пытаются потушить их с помощью водометов. В ходе столкновений манифестанты разгромили отделение одного из банков. Большинство торговых точек в этом районе сейчас закрыты, их владельцы загораживают двери и окна деревянными щитами, чтобы защитить имущество от вандалов. Ранее 16 человек были задержаны в ходе аналогичной акции в Сан-Паулу.

Всего в общенациональной забастовке в Бразилии приняли участие около 40 млн человек, говорится в сообщении организации "Профсоюзная сила" - одного из крупнейших профсоюзов страны, представляющего интересы работников сразу нескольких отраслей промышленности и сферы услуг.

"В общей сложности около 40 млн трудящихся по всей стране откликнулись на призыв профсоюзов и остались сегодня дома. Заводы и магазины закрыты, а станки остановлены. Работники транспорта также откликнулись на призыв и, демонстрируя высокий уровень организации и стремления к демократии, не вывели автобусы и поезда на маршруты", - отмечено в документе.

В большинстве регионов Бразилии 28 апреля проходит общенациональная забастовка, в которой участвуют водители автобусов и машинисты железнодорожного транспорта. Учителя ряда средних школ, работники нефтеперерабатывающей промышленности, сотрудники банков, судьи и некоторые другие категории госслужащих также не вышли в пятницу на работу. Кроме того, в рамках общенациональной забастовки профсоюзы и общественные движения, выступающие с критикой действующего правительства, организуют манифестации в 24 из 26 штатов Бразилии и столичном Федеральном округе.

27 апреля нижняя палата парламента Бразилии одобрила проект реформы трудового законодательства, предложенной президентом страны Мишелом Темером. Документ, в частности, предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше - прим. ТАСС), а также выплачивать тринадцатую зарплату, которая в соответствии с бразильским законодательством является обязательной, частями, а не единовременно.

Законодательный орган крупнейшей южноамериканской страны также обсуждает сейчас другую инициативу, вызвавшую острую общественную полемику. Речь идет о реформе, в соответствии с которой в Бразилии предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства. Новый лидер южноамериканской страны назвал своими приоритетами борьбу с безработицей и устранение бюджетного дефицита.