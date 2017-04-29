Лидеры 27 стран ЕC на саммите в Брюсселе примут стратегию для переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян, Денис Дубровин/. Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза проведут в Брюсселе первый официальный саммит без Великобритании. Экстренная встреча была созвана председателем Евросовета Дональдом Туском сразу после 29 марта, когда премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй уведомила Брюссель о намерении страны покинуть ЕС. 29 апреля лидеры ЕС, как ожидается, одобрят стратегию сообщества для начала переговоров по Brexit.

Стратегия ЕС

"В связи с уведомлением Соединенного Королевства покинуть Евросоюз мы встретимся в субботу впервые в формате официального саммита 27 стран, чтобы принять стратегию по предстоящим переговорам по Brexit", - сказал Туск в письме главам государств и правительств накануне саммита.

Как сообщил, в свою очередь, журналистам европейский источник в Совете ЕС, ключевым сигналом стратегии будет "единство 27 стран" на переговорах. "Саммит заявит, что 27 стран ЕС будут едины и действовать в единстве в ходе переговоров. Лидеры подчеркнут желание иметь тесные партнерские отношения с Великобританией, и что любая будущая сделка должна быть основана на балансе прав и обязательств", - отметил он.

Кроме того, по словам дипломата, в стратегии будет отмечено, что "целостность единого рынка должна быть сохранена". "Это означает, что все четыре свободы не разделимы, и исключает любое "снятие сливок". Лидеры заявят, что не входящая в состав ЕС страна не может иметь те же права и выгоды, которые имеет член сообщества", - сказал источник.

Главы государств и правительств 27 стран также заявят, что намерены до 22 мая завершить подготовительный процесс к началу переговоров с Великобританией по выходу королевства из состава сообщества. "К 22 мая мы хотим закончить весь процесс с деталями. К этому времени, как ожидается, будет принято решение, дающее право открыть переговоры и назначающее Еврокомиссию переговорщиком ЕС", - отметил дипломат, добавив при этом, что в настоящее время неизвестно, когда именно начнутся реальные переговоры по Brexit. "Что касается даты начала практических переговоров, то ее будет определять ответственный переговорщик ЕС Мишель Барнье", - отметил он.

Сначала сделка, потом будущее

Саммит ЕС не будет обсуждать будущие отношения с Великобританией, о чем заявил глава Евросовета Дональд Туск. "Прежде чем обсуждать наше будущее, мы должны урегулировать вопросы прошлого, - сказал он в письме лидерам ЕС. - Нам необходим поэтапный подход, который означает, что мы не будем обсуждать наши будущие отношения с Великобританией, пока мы не достигнем существенного прогресса по главным вопросам, связанным с порядком выхода Великобритании из ЕС. Это единственный возможный подход, учитывая существующие ограничения по времени".

Туск вновь повторил три ключевые позиции ЕС в отношении Brexit. Во-первых, Брюссель будет добиваться полных социальных гарантий для живущих и работающих в Великобритании граждан ЕС и членов их семей. Во-вторых, Брюссель будет добиваться выполнения Лондоном всех своих финансовых обязательств, принятых в составе Евросоюза. Третьим пунктом станет недопущение появления границы между Ирландией и входящей в состав королевства Северной Ирландией.

"Сначала должен быть достигнут прогресс по людям, деньгам и Ирландии. Затем, как только Европейский совет (саммит ЕС) определит, что достигнут существенный прогресс по всем этим вопросам, мы начнем подготовительные переговоры о наших будущих отношениях с Великобританией", - заявил Туск.

При этом, как рассказал журналистам источник в Совете ЕС, Евросоюз не исключает, что Брюссель и Лондон не смогут достичь соглашения по выходу Великобритании из состава сообщества. "Сценарий "без сделки" не исключается, но мы должны сделать все, чтобы избежать этого", - сказал он.

История Brexit

29 марта Мэй уведомила власти ЕС о начале Brexit. С этого момента была задействована статья 50 Лиссабонского соглашения о ЕС, запускающая процедуру двухлетних переговоров по прекращению членства Великобритании в ЕС. Данное решение было принято после проведенного в июне прошлого года референдума по вопросу целесообразности нахождения Соединенного Королевства в составе Евросоюза, по итогам которого победу праздновали евроскептики.