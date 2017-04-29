Наблюдатели ОБСЕ попали под минометный обстрел под Луганском

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ВЕНА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вместе с ополченцами провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) попали под минометный обстрел под Луганском. Об этом говорится в оперативном отчете миссии ОБСЕ.
"28 апреля патруль СММ ОБСЕ в составе шести человек на двух бронированных машинах находился вблизи пункта пропуска ЛНР в 1,5 км к юго-западу от подконтрольного ЛНР поселка Молодежное (к северу от Луганска) и после беседы с бойцом ЛНР направился к машинам, чтобы покинуть район. Затем боец ЛНР начал махать руками в сторону наблюдателей, указывая быстрее покинуть местность, после чего изнутри автомобиля наблюдатели услышали взрыв в воздухе в 50 метрах и увидели облако черного дыма", - говорится в отчете СММ.
Другой патруль СММ из пяти наблюдателей на двух джипах находился на наблюдательном пункте в 50 метрах от позиции ЛНР, в 1 км от подконтрольного ЛНР поселка Крутая Гора (16 км от Луганска). Патруль был вне машин и услышал выстрелы из стрелкового оружия в 40-50 метрах, но не смог определить точку стрельбы, после чего незамедлительно покинул территорию.
В обоих случаях патрули наблюдателей благополучно вернулись на места своей постоянной дислокации в Луганск.
23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения. После этого происшествия представители неоднократно призывали стороны конфликта обеспечить безопасность СММ ОБСЕ и не препятствовать ее работе.