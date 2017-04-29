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ООН: виновных в расистских проявлениях в спорте следует предавать правосудию

Международная панорама
29 апреля, 0:53 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Ряд болельщиков на матче в Киеве между "Динамо" и донецким "Шахтером" были облачены в белые одеяния по аналогии с Ку-клукс-кланом и использовали нацистскую символику

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ЖЕНЕВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что виновных в расистских проявлениях и дискриминации в спорте, следует привлекать к ответственности. Так в ведомстве по просьбе ТАСС прокомментировали тот факт, что некоторые болельщики на футбольном матче 21 апреля в Киеве между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" были облачены в белые одеяния по аналогии с Ку-клукс-кланом (ККК) и использовали нацистскую символику.

"Власти, включая спортивные органы и клубы, должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международными договорами в области прав человека, расследовать и предавать правосудию лиц, ответственных за расистские или дискриминационные акты, независимо от того, где такие акты произошли", - заявила ТАСС официальный представитель УВКПЧ Элизабет Тросселл. "Такова позиция Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также, насколько мы понимаем, ФИФА и УЕФА", - отметила она.

Проявления расизма во время матча в Киеве вызвали широкий резонанс в прессе. Как отмечала британская газета The Sun, "болельщики киевского "Динамо" начали позорную расистскую демонстрацию против донецкого "Шахтера" в связи с присутствием ряда темнокожих игроков". "Ультрас этого клуба, свидетельствует издание, были облачены в белые одеяния с колпаками как у ККК". При этом "у некоторых болельщиков на костюмах была свастика".

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