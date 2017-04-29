Беспорядки в парламенте Македонии: более 100 пострадавших, восемь задержанных

СКОПЬЕ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. В результате произошедших 27 апреля беспорядков в Собрании (однопалатный парламент) Македонии пострадали почти 110 человек, 83 из них обратились за медицинской помощью. Кроме того, по подозрению в причастности к ним 28 апреля сотрудниками МВД страны были задержаны восемь человек.

Таким является итог насильственного протеста участников общественного движения "За единую Македонию", спровоцированного оппозиционным "Социал-демократическим союзом Македонии" (СДСМ), в связи с избранием нового спикера законодательного органа в обход парламентской процедуры.

Народные волнения - как это было

Вечером 27 апреля участники и сторонники общественного движения "За единую Македонию" проводили ежедневную мирную акцию протеста против поддержки так называемой тиранской платформы (предусматривает расширение прав албанцев в Македонии) со стороны СДСМ и присоединившимися к оппозиции партиями албанского политблока, состоящего из "Демократического союза за интеграцию" (ДСИ), партии "Беса" и "Альянса албанцев".

Также демонстранты выступали за сохранение унитарной формы государства и недопущение нарушения конституции страны. Несмотря на это, оппозиционная коалиция в обход установленной процедуры намеренно - после завершения очередного заседания парламента, когда из зала удалилась большая часть депутатов правящей партии Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ), - инициировала и провела голосование по кандидатуре нового спикера Собрания.

"Председателем парламента" был избран член ДСИ Талат Джафери, бывший полевой командир проалбанской "Народной освободительной армии". Это спровоцировало народное недовольство, за которым последовало несанкционированное проникновение активистов в зал заседаний и организация там беспорядков. В результате пострадали почти 110 человек. На данный момент восемь участников беспорядков задержаны и допрашиваются правоохранительными органами.

Молниеносная реакция Запада

Результаты голосования в парламенте по выбору нового спикера, несмотря на нарушение установленной процедуры, незамедлительно были признаны Евросоюзом и посольством США в Македонии, открыто поддерживающими оппозицию.

"Демократия (в Македонии) должна продолжаться, - отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. - Мы приветствуем избрание Талата Джафери в качестве председателя парламента".

"Большинство депутатов в рамках регулярной сессии проголосовало за кандидатуру Талата Джафери в качестве нового председателя парламента, - говорится в сообщении американского посольства в Скопье. - Мы будем работать с ним (с Джафери) в целях поддержки демократии и продвижения интересов Македонии".

Ситуация в МВД после событий в парламенте

После произошедших беспорядков в македонском парламенте министр внутренних дел страны Агим Нухиу, являющийся членом проалбанского ДСИ, незамедлительно обвинил главу Бюро общественной безопасности македонца Митко Чавкова, который также в разные годы возглавлял министерство, в бездействии, приведшем к насилию в высшем законодательном органе страны.

По словам Нухиу, "вчера (27 апреля вечером) вплоть до момента эскалации ситуации руководитель штаба Чавков не был доступен для меня ни по телефону, ни физически в самом оперативном штабе". "Хочу подчеркнуть, что очевидно серьезное политическое влияние в МВД, что требует осуждения".

По утверждению министра, "отдельные сотрудники ведомства вместо соблюдения законов и исполнения своих обязанностей действуют в соответствии с указаниями политических центров". "Внутренний контроль (по этому вопросу) в МВД запущен, и мы будем требовать, чтобы понесли ответственность те, кто не руководствовался своими законными полномочиями, включая и членов оперативного штаба", - сказал Нухиу.

Глава Бюро общественной безопасности отверг обвинения со стороны руководителя МВД. Чавков подчеркнул, что правоохранительные органы не располагали информацией о возможных инцидентах в парламенте. "По этой причине проведение акции протеста обеспечивало стандартное число сотрудников полиции, но, к сожалению, произошел этот инцидент (беспорядки - прим. корр.), - отметил чиновник. - Полиция начала применять силу уже в результате того, что сотрудникам не удалось воспрепятствовать проникновению активистов внутрь здания".

По данным МВД, в момент, когда в парламент ворвались активисты общественного движения "За единую Македонию", перед зданием было около 5 тыс. демонстрантов.